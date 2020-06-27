Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что хотел бы стать президентом страны, и не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем.

«Наверное, да, (хочу стать президентом — ред.). На следующих (выборах президента в 2024 году – ред.), наверное, нет, (баллотироваться не буду – ред.). А вот через (в 2029 году — ред.), возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что эпидемию COVID-19 мы точно преодолеем за этот период», — сказал врач в интервью изданию «Гордон» в ответ на вопрос о том, хотел бы он стать президентом Украины.

На вопрос о том, хочет ли он стать мэром Киева, Ляшко заявил: «Я думаю, что мало кто ответил бы «нет» на такое предложение».

В то же время он поделился, что сейчас думает о преодолении пандемии коронавируса и отдыхе.