Главный санитарный врач России Анна Попова попросила патриарха Московского и всея Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской православной церкви, например, принуждать прихожан и священников носить маски и замерять температуру у сотрудников храмов, сообщается в письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия к епархиальным преосвященным на территории России, опубликованном в пятницу на сайте РПЦ.

«В последние недели существенно увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией в России. Главный санитарный врач России Анна Попова издала постановление, предписывающее ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, а также обратилась к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о содействии в проведении профилактических мероприятий в храмах», — говорится в сообщении.

В связи с этим патриарх Кирилл «благословил строго соблюдать в храмах и монастырях следующие уже известные правила», поскольку в настоящее время «это вопрос послушания Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил».

В частности, предписано допускать в храм только людей в масках — за этим должны следить дежурные на протяжении всего времени открытия храма для посетителей.

«Священнослужителям при общении с прихожанами носить маски, в том числе при совершении исповеди. Рекомендовать исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику», — подчеркнули в РПЦ.

Сотрудникам храма и волонтерам, взаимодействующим с прихожанами, также наказали носить маски и перчатки и «обрабатывать руки либо защитные перчатки антисептиками не реже, чем раз в два часа, и соблюдать общие меры гигиены». Также священникам предписано «воздерживаться от преподания руки для целования».

«Обязать священнослужителей осуществлять дезинфекцию рук антисептиком непосредственно перед совершением проскомидии, а церковнослужителей и всех сотрудников храма — перед каждым прикосновением к просфорам, хлебам для совершения литии, антидору», — сказано в письме.

Кроме того, нужно «строго соблюдать режим проветривания храма, его уборки и обработки на протяжении дня дезинфицирующими растворами икон и иных предметов церковного убранства», а также «разместить при входе в храм плакаты, напоминающие о правилах профилактики».

Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов подворий и монастырей наказано «при недомогании и любых признаках ОРВИ немедленно сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении)» и, оставаясь дома, обращаться за медицинской помощью, а настоятелям, игуменам и игумениям «организовать обязательные регулярные замеры температуры в течение дня у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов».

Что касается монастырей, то «в регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры».