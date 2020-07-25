Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, получивший «звездный» статус на фоне эпидемии коронавируса в стране, заявил, что его семье угрожали.

«Ситуация жесткая. Серьезные угрозы мне, моей жене, моим дочерям. Как же так? Неужели это происходит в США?» — сказал Фаучи в эфире подкаста политического аналитика Дэвида Аксельрода.

Ученый сказал, что ему предоставили охрану.

По его словам, политизировать коронавирус недопустимо. «Это отражает разделенность в нашем обществе на политическом уровне», — заявил он.

«Мы говорим о фундаментальных принципах политики общественного здравоохранения. Я не понимаю, как люди могут быть враждебно к этому настроены», — добавил Фаучи.

По его словам, для него это уже не первый такого рода случай. Во времена борьбы с пандемией ВИЧ/СПИД Фаучи получал письма с угрозами.

В США зафиксировано уже более 4 миллионов случаев коронавируса, около 145 тысяч человек скончались.