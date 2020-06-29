Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил в интервью телеканалу CNN, что эффективность любой вакцины от COVID-19 вряд ли достигнет 100% и, наиболее вероятно, составит 75%.

«Я серьезно сомневаюсь, что какая-либо вакцина сможет обеспечить 100% защиту. Наш лучший результат пока — корь, от которой эффективность (вакцины — ред.) 97-98%. Было бы замечательно, если бы мы смогли достичь этого, но я не думаю, что мы сможем. Я бы довольствовался эффективностью в 70-75%, поскольку этого было бы достаточно для достижения уровня коллективного иммунитета», — заявил Фаучи.

Он отметил, что достижению коллективного иммунитета в США может помешать массовый отказ населения от вакцинации. «Как вы знаете, среди некоторых людей в этой стране царит антинаучное… антипрививочное настроение. Среди тревожно большого процента населения», — добавил Фаучи.

Ранее данные опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс и центром изучения общественного мнения NORC, показали, что только половина американцев планируют сделать прививку от коронавируса, когда вакцина от COVID-19 станет доступна, 20% — откажутся.