Следственный комитет объявил в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Речь о юристе Константине Свитневе.

В правоохранительных органах сообщили, что ему заочно предъявлено обвинение по статье о торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ).

Уже в ближайшее время следствие объявит его в международный розыск, а также выйдет с избранием заочной меры пресечения в Басманный районный суд Москвы.

По словам адвоката Игоря Трунова, который представляет интересы обвиняемых, Свитнев является юристом международного уровня в области репродуктивных технологий.