Одним из главных факторов риска при раке желудка является бактерия Helicobacter pylori, сообщили британские медики.

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Учёные идентифицировали механизм, посредством которого бактерия может вызывать рак желудка. Они исследовали процесс разрушения защитной оболочки органа, инфицированного бактерией.

Защитная оболочка представляет собой плотный слой, образованный эпителиальными клетками, которые защищают желудок от воздействия кислоты, содержащейся в желудочном соке. H. pylori вырабатывает энзим, который использует как своего рода орудие для проникновения сквозь заградительный слой. Он разъедает слой эпителиальных клеток.

В результате Helicobacter pylori достигает глубоких, в норме недоступных патогенам тканевых слоев, и наносит серьезный ущерб. Это является первым шагом к запуску развития рака желудка.

Ещё риск развития онкологии повышает гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, вызванная патологическим вбросом содержимого желудка в пищевод.

Кроме того, поспособствовать развитию рака могут ожирение, курение, хроническое воспаление. Играет большую роль и генетическая предрасположенность.

Рак желудка занимает третье место в мире по смертности и пятое место по распространённости. Как сообщалось ранее, спровоцировать его развитие могут полипы — наросты, образующиеся на слизистой оболочке кишечной стенки.

Какие факторы могут указывать на развитие онкозаболевания? Это постоянная отрыжка, изжога, сонливость, расстройство сна, тошнота, метеоризм, потеря аппетита. В самом начале рак желудка может протекать вообще бессимптомно.