Главный эпидемиолог Дании Коре Мёльбак выступил против ослабления мер карантина в стране и перехода к четвертой фазе, предполагающей открытие ночных клубов, передает датская радиостанция DR.

"Моя профессиональная оценка заключается в том, что с точки зрения здравоохранения сейчас нет повода говорить о дальнейшем открытии, учитывая что мы видим рост числа заражений", — заявил Мёльбак DR.

По его словам, открытие ночных клубов несет опасность еще и потому, что там практически невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции.

В настоящее время правительство Дании обсуждает переход к следующей фазе снятия ограничительных мер, которая включает открытие ночных клубов. Кроме того, с выходных допустимое число участников мероприятий увеличивается со 100 до 200 человек.

В интервью другому датскому изданию Ingeniøren Мёльбак отметил, что решение о дальнейшем открытии скорее политическое.

«Это решение несет с собой большой риск. Если с политической точки зрения есть желание пойти на этот риск, то и решение должно быть политическим», — заявил эпидемиолог.

Дания стала одной из первых стран, начавших постепенное снятие мер карантина в апреле, после того распространение коронавируса в стране остановилось. В июле, однако, в разных частях страны были зафиксированы новые вспышки заболевания. По данным датского института по борьбе с инфекционными заболеваниями, на прошлой неделе коронавирусом в Дании заразились 494 человека, это почти в два раза больше, чем неделей ранее.