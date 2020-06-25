Восьмикратный участник Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Винс Картер объявил о завершении карьеры в 43 года.

Картер вошел в историю единственным игроком в НБА, проведшим в лиге 22 сезона, и единственным баскетболистом, поигравшим в четырех десятилетиях.

Ранее ветеран делил пальму первенства по данному показателю с уже завершившими карьеру Робертом Пэришем, Кевином Уиллисом, Кевином Гарнеттом и Дирком Новицки. Все они остановились на цифре 21.

Всего в регулярных чемпионатах Винс провел 1541 матч, в среднем набирая 16,7 очка. Баскетболист ранее заявлял, что текущий сезон станет для него последним. Картер провел его в «Атланте», которая не вошла в число 22 команд, которые возобновят сезон после пандемии.

22 seasons in the making. Happy retirement, @mrvincecarter15! 🐐: https://t.co/TtTw0ozXOJ#H15TORY x #TrueToAtlanta pic.twitter.com/Ckd85R9Inx — Atlanta Hawks (@ATLHawks) June 25, 2020

Форвард был выбран клубом «Голден Стэйт» на драфте 1998 года под пятым номером, после чего выступал за «Торонто» (1998-2004), «Нью-Джерси» (2004-2009), «Орландо» (2009-2010), «Финикс» (2010-2011), «Даллас» (2011-2014), «Мемфис» (2014-2017), «Сакраменто» (2017-2018) и «Атланту» (2018-2020). Восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА (2000-2007). Олимпийский чемпион 2000 года в составе сборной США.

Винс Картер занимает 19-е место в списке лучших снайперов НБА всех времен, набрав 25 728 очков за карьеру.