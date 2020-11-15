По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, отрицательный результат ПЦР-теста у коронавирусных пациентов может быть по нескольким причинам.

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Так, на результат влияют тип образца и время отбора, транспортировка биоматериала, условия его хранения. В любом случае, нужно оценивать состояние больного. Врачи отмечают, что потеря обоняния является очень значимым признаком.

Инфекционист Георгий Викулов, в свою очередь, рассказал, при каких условиях тест на антитела показывает результаты, вызывающие сомнения. Дело в том, что у каждой тест-системы есть так называемые «серые зоны», когда результат теста и не положительный, и не отрицательный. А сомнительный результат — это как раз попадание в эти «серые зоны».

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что ситуация с коронавирусом в нашей стране остается очень напряженной. Тревожная ситуация, в том числе, складывается в СФО и ряде регионов Дальнего Востока.

За прошедшие сутки в России выявили 22 572 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах, общее количество случаев составляет почти два миллиона.

Ранее врач-инфекционист Валерий Бесносенко назвал сахарный диабет, лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания самыми опасными факторами при заражении коронавирусом.