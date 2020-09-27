Об условии, благодаря которому возможно выработать пожизненный иммунитет к коронавирусу нового типа, рассказал в фильме «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1» директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

вакцина

По его словам, если пациент переболел в тяжелой форме, а его иммунная система имеет некоторые особенности, то организм такого человека может выработать антитела к инфекции на всю жизнь.

— При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован, — отметил эксперт.

Он также рассказал о сроке действия вакцины от коронавируса, созданной в «Векторе». По словам Максютова, повторная прививка потребуется только через три года.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев предрек ежегодную вакцинацию от коронавируса. По его словам, инфекция имеет все признаки сезонности, а от гриппа, как известно, прививаются ежегодно.

Массовая вакцинация россиян начнется в начале 2021 года. Власти пообещали, что она будет добровольной, в том числе, для людей из групп риска.

Первую в мире российскую вакцину от коронавируса, которую назвали «Спутник V», зарегистрировали 11 августа. Восьмого сентября она была выпущена в гражданский оборот.