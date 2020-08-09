Людям с гипертонией для сохранения хорошего самочувствия следует придерживаться ряда правил. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова.

тонометр

Самое главное, пациентам с гипертонией необходимо принимать лекарства не в моменты повышения давления, а для того, чтобы повышения не было.

– Гипертония – это очень серьезное длительное заболевание, которое требует постоянного и перманентного лечения. Очень плохо поступают пациенты, которые бросают лекарственное лечение и «бросаются» на какие-то народные средства. Все это заканчивается довольно плохо», – отметила врач.

По ее словам, ни в коем случае нельзя менять назначение или отменять его, поскольку у гипертоников «нет и не будет нормального давления», а может быть только целевой уровень, «который достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема лекарств». Лекарства может подобрать только врач, причем для каждого человека – индивидуально.

Медики выделили предвестники гипертонического криза. Это боль в груди, головная боль, спутанность сознания, сильная потливость, проблемы со зрением, тошнота, беспокойство, затруднённое дыхание, внезапная сильная слабость.

Как ранее рассказал кардиолог Юрий Беленков, проблемы с повышенным давлением есть у 42 миллионов россиян, но только 65% граждан знают об этом. Речь идёт о так называемой бессимптомной гипертонии. На что следует обратить внимание: головная боль, шум в ушах, внезапные носовые кровотечения, ощущение сердцебиения и мушки перед глазами, одышка, сонливость.

Артериальная гипертония — одно из самых частых заболеваний. Чем старше возраст, тем выше риск ее возникновения. Например, после 60 лет более 40% людей страдают этим заболеванием, а после 70 лет — более 60%.