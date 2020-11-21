Как рассказали китайские эксперты, ключевой особенностью так называемых бессимптомников является их высокая заразность. Такие люди составляют около 30% от общего числа заболевших.

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Высокая инфекционность — их главная особенность, и этот феномен требует особого внимания, подчеркивают медики. Если произошло кластерное заражение с неизвестным источником, то необходимо массово тестировать всех людей, проживающих в этом районе.

Немного о кластерном заражении. Ученые уже отмечали, что движущей силой пандемии коронавируса могли стать не случайные контакты незнакомцев, а случаи массового заражения внутри определенной группы. В каких-то случаях, видимо, всего одного зараженного достаточно, чтобы вызвать резкую вспышку болезни.

Ранее эксперты говорили, что заболевшие ковидом особенно заразны в первые дни после попадания вируса в их организм, до появления первых видимых симптомов.

Эксперты ВОЗ не рекомендуют использовать для лечения пациентов с COVID-19 ремдесивир, независимо от того, как тяжело они больны. По их словам, нет никаких доказательств, что ремдесивир снижает необходимость вентиляции лёгких или как-то влияет на выздоровление.