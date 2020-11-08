При лечении новой коронавирусной инфекции многие допускают ошибку, забывая, что организм вполне способен справиться с инфекцией, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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По его словам, главное — «не мешать организму бороться». Конечно, речь идёт об относительно молодом и здоровом человеке без хронических заболеваний.

Мясников посетовал, что, в принципе, при обычном вирусе люди без конца дергают врачей, поддавшись панике. А те, кто в помощи нуждается (пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями), не могут ее получить.

Он также привел в пример массовое помешательство на компьютерной томографии: люди выстраиваются в огромные очереди, чтобы «посмотреть, что там с легкими». Часто это не имеет смысла, отметил Мясников. КТ нужно делать только по назначению врача.

Ранее Мясников назвал крепкий иммунитет лучшей защитой от вирусов. По его словам, самая высокая смертность от инфекции (14%) наблюдается в группе людей старше 80 лет.

Российские медики назвали три главных ошибки больных коронавирусом. Так, сбивать температуру ниже 38,5 — это основная ошибка, поскольку бактерии и вирусы погибают при высокой температуре, защищая организм.

Кроме того, очень опасно злоупотреблять таблетками и сиропами от кашля, так как они усиливают выделение мокроты. Одышка может в этом случае усилиться. Третья ошибка заключается в подстегивании иммунитета различными средствами.