Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 27 апреля в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным попросил помощи в закупке более 500 единиц техники для эффективной борьбы с пожарами в регионе.

«У нас в 900 населенных пунктах размещены 116 пожарных частей. Из-за большого межпоселкового расстояния и размера края 42% населенных пунктов не охватывается пожарным прикрытием в нормативные сроки, то есть вовремя туда пожарные приехать не могут», — рассказал он.

По словам Осипова, в конце прошлого года и начале этого было закуплено 130 единиц техники, но региону требуется дополнительное оборудование. Кроме того, для содержания лесопожарных формирований необходимы средства, которые регион не может выделить из-за «бюджетных ограничений».

«Финансируем эти формирования на те деньги, которые нам дают на возмещение пожаров. То есть что нам дали, мы это в виде зарплат распределили и таким образом поддержали», — пояснил он.

Ранее в понедельник глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что с начала 2020 года в России произошло 3488 природных пожаров на общей площади более 475 тыс. га. Более 86% пришлись на территорию Дальневосточного федерального округа, в состав которого также входит Забайкальский край.

Также он рассказал, что особый противопожарный режим действует в 51 российском регионе. В связи с бесконтрольным проведением отжигов сухой растительности, а также угрозы возникновения пожаров в лесных массивах на особом контроле в МЧС России находится 8 тыс. населенных пунктов, 3,5 тыс. садовых товариществ, 2 тыс. объектов экономики, а также 1,5 тыс. детских лагерей.