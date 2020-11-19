Актер Михаил Ефремов 20 дней пробудет на карантине в СИЗО №3 города Белгорода, куда его везли в течение суток на поезде. Об этом «МК» рассказал глава управления ФСИН (УФСИН) по Белгородской области, полковник внутренней службы Игорь Видашев.

По его словам, 20-дневный срок введен в условиях пандемии для того, чтобы не спровоцировать рост заражений коронавирусной инфекцией осужденных в колонии, куда отправят Ефремова. Все необходимые анализы у него взяли, сейчас он размещен один в двухместной камере. Ефремов сам попросил об этом, объяснив, что хочет выспаться и отдохнуть в тишине. Жалоб от него не поступало. Он много читает, смотрит телевизор, у него есть возможность звонить родным.

Видашев рассказал о перспективах Ефремова в колонии. Он будет отбывать наказание в ИК-4, где сидели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, так как она предназначена для впервые осужденных. Там есть кукольный кружок, который организовал один из заключенных, режиссер-кукольник, который недавно освободился.

«Принцип прост: если есть человек, который готов организовать творческую работу с осужденными, мы открываем соответствующий кружок. Захочет Ефремов создать целый театр — в рамках закона это возможно», — сказал глава Белгородского УФСИН.

По его словам, в марте из ИК-4 освобождается заведующий клубом, так что Ефремов может занять его место. Видашев отметил, что артиста не будут нагружать неподъемной работой на «промке» (промышленная зона в колонии) с учетом его возраста и состояния здоровья. Футболисты Кокорин и Мамаев в ИК-4 клеили коробки и помогали заключенным в занятиях спортом.

«Количество тех, кто, глядя на них, стал вести здоровый образ жизни — перестал курить, начал отжиматься, — резко возросло. Про футбол даже не говорю. До сих пор, кстати, в колонии проходят матчи по футболу, сотрудники с осужденными играют», — рассказал Видашев.

Он пояснил, что при хорошем поведении Ефремова могут перевести в отряд облегченных условий. Пока же он попадет в обычный отряд.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.