Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин с 12 апреля на территории города Алдан после роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.

На данный момент в Алдане насчитывается пять инфицированных. После введения карантина все граждане будут находиться на режиме самоизоляции. Находящиеся за пределами Алдана жители не смогут вернуться даже на выходные, а выехать из города можно будет только после 14-дневного карантина. Также запрещается проезд личного и общественного транспорта, кроме перевозки продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости, отходов и других неотложных грузов.

Ранее сообщалось, что указом главы республики 30 марта режим полной самоизоляции граждан был введен в Якутске, пригородном поселке Жатае, а также в Мирнинском и Нерюнгринском районах республики. Девятого апреля в этот список добавили Аданский и Ленский районы.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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