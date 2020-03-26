Экономический спад на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 может иметь худшие последствия, чем финансовый кризис 2008 года. Об этом в четверг, 25 марта, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.

«Эта пандемия, несомненно, очень сильно повлияет на экономику, торговлю и, следовательно, на рабочие места и благосостояние людей… Последние прогнозы предсказывают экономический спад и потерю рабочих мест, которые будут хуже, чем мировой финансовый кризис 12 лет назад», — говорится в видеовыступлении Азеведо, опубликованном на сайте ВТО.

Он подчеркнул, что для выхода из столь глобальной проблемы потребуется нахождение глобального решения. По словам Азеведо, решающую роль в этом будет играть торговля.

«Ни одна страна не может быть самодостаточной, какой бы могущественной или развитой она ни была. Торговля позволяет эффективно производить и поставлять основные товары и услуги, медикаменты и оборудование, продовольствие и энергию. Сохранение торговых и инвестиционных потоков будет иметь решающее значение для поддержания изобилия на полках магазинов и доступных цен», — добавил глава ВТО.

Специалисты ВТО сейчас анализируют последствия кризиса и представят свои выводы и прогнозы в отношении торговли в 2020 и 2021 годах. Хотя до выхода доклада остается еще несколько недель, генеральный директор отметил, что экономисты «предвидят очень резкое снижение объемов торговли».

«Как только медицинский кризис начнет отступать, торговля позволит странам помогать экономике друг друга расти, обеспечивая более быстрое и мощное восстановление для всех нас. ВТО выполнит свою часть», — резюмировал он.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов. По состоянию на 25 марта в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки.

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