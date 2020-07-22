Обвинения в коррупции в адрес главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено со стороны США не имеют под собой оснований, заявил сам Морено.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил во вторник о награде в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать председателя Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено. Он и его супруга также внесены в один из санкционных списков за «причастность к существенной коррупции». По словам главы госдепартамента, Морено «лично получал взятки деньгами или собственностью и влиял на решение по гражданским и уголовным делам».

"Это не первый раз, когда представители американской империи пытаются напасть, эти неуклюжие и отчаянные попытки, полные манипуляций и лжи, направлены на подрыв демократических институтов и мира в Венесуэле, но они не смогут этого добиться, потому что независимость и суверенитет родины не оспариваются. Я повторяю, что судебная власть Венесуэлы не принимает никакой опеки со стороны какого-либо иностранного правительства, в нашей стране мы служим конституции, законам и народу", — написал Морено в Twitter.

«Такие трусливые и необоснованные обвинения лишь усиливают желание продолжать работать в Верховном суде», — добавил он.

Глава суда заявил, что продолжит борьбу против коррупции в любой ее форме.