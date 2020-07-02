Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в данный момент в мире идет разработка 141 вакцины от коронавируса.

"Рассмотрим жизненно важную роль, которую международное сотрудничество уже играет в разработке вакцины от COVID-19. Это началось вскоре после того, как информация о секвенировании (штаммов – ред.) коронавируса была распространена в сети, сейчас 141 вакцина находится в разработке. Ведущие кандидаты (на разработку – ред.), возможно, находятся в месяцах от успеха. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся", — говорится в статье Гебрейесуса, опубликованной в газете Washington Post.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.