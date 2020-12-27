По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, человечество ждут новые пандемии. Та, что мы переживаем сейчас, — не последняя.

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Об этом Гебрейесус рассказал в видеообращении в честь Международного дня противоэпидемической готовности. Всего год назад мы жили совершенно другой жизнью, но все изменилось, когда пришел коронавирус. Глава ВОЗ подчеркнул, что действие COVID-19 давно вышло за пределы болезни: страдает экономика, уровень жизни и так далее. И это еще не конец, нас всех ждут далекоидущие последствия.

Гебрейесус призвал людей извлечь уроки из того, что сейчас происходит. Все должны понять, как важно учитывать взаимосвязь между людьми, животными и планетой в целом.

Вспышка коронавриуса впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 28 284 человек, передает оперативный штаб. С начала пандемии в России зарегистрировали более 3 млн заразившихся.