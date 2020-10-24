Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что ближайшие несколько месяцев пандемии коронавируса нового типа будут очень трудными.

воз

— Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории, — сказал Гебрейесус.

По его словам, больницы уже исчерпали свои возможности или близки к этому. Глава ВОЗ призвал лидеров стран предпринять шаги, направленные на предотвращение роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия учебных заведений.

Гебрейесус обратил внимание на нехватку кислорода в медучреждениях ряда стран. Согласно его оценкам, в некоторых имеется лишь «от 5% до 20% кислорода, который необходим для лечения пациентов».

Отметим, что Росздравнадзор проводит проверку после публикации в информации о смерти пациентов с коронавирусом в Ростове-на-Дону из-за нехватки кислорода.

Сообщалось, что в госпитале 13 человек задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом: в медучреждении не успели пополнить запасы.

В пятницу, 23 октября, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост новых случаев заражения в мире за сутки — 423 819.

Вспышку пневмонии, вызванную коронавирусом нового типа, впервые зафиксировали в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.