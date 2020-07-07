Елизавета Исакова. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус пожелал скорейшего выздоровления президенту Бразилии Жоэлу Болсонару, который ранее заявил, что заразился COVID-19.

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил во вторник, что его тест на новый коронавирус дал положительный результат.

«Очень важно понимать серьезность этого заболевания. Никто не защищен и ни одна страна мира не находится в безопасности. Но мы желаем президенту Жоэлу скорейшего выздоровления, и я надеюсь, что симптомы будут легкие и он вернется в свой офис как можно скорее, чтобы поддержать свою страну», — сказал он.