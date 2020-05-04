Регулярное мытье рук является одним из лучших средств против нового коронавируса. Такое мнение высказал в понедельник, 4 мая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС.

«Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания COVID-19 и многих других болезней», — отметил глава ВОЗ в связи с отмечаемым 5 мая по решению ВОЗ Всемирным днем гигиены рук.

Он указал, что миллионы людей в мире не имеют возможности практиковать эту одну из основополагающих мер предосторожности. По его словам, в мире менее двух третей учреждений здравоохранения имеют оборудование для мытья рук, а у 3 млрд людей на планете отсутствует водоснабжение в домах и нет мыла. Гебрейесус подчеркнул, что для противодействия распространению коронавируса или любой другой инфекции необходимо увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта.

При поэтапном смягчении ограничений, связанных с пандемией, глава ВОЗ порекомендовал продолжать последовательно применять такие меры, как мытье рук и физическое дистанцирование. В числе других важных мероприятий он назвал поиск, изолирование, тестирование и лечение всех заболевших, а также выявление всех контактов.

Гебрейесус напомнил, что в ряде стран динамика заболеваемости продолжает расти.

«Этот вирус останется с нами надолго, поэтому нужно вместе разрабатывать и делиться средствами для борьбы с ним», — констатировал гендиректор.

3 мая специалисты МЧС дали гражданам советы по дезинфекции дома. Так, необходимо не только чаще мыть руки, но после возвращения домой стоит ополоснуть горло и лицо. Особое внимание надо уделить глазам и носу. Обувь лучше вымыть, одежду поменять на домашнюю. Обязательно мыть руки перед каждым приемом пищи. Дополнительные рекомендации: проветривание комнат и влажная уборка.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 4 мая, в мире зафиксировано более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. 250 тыс. человек скончались. Более 1,1 млн пациентов выздоровели.