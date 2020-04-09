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Эпидемия коронавирусной инфекции перейдет в разряд сезонных, если у 50-60% населения Земли выработается к ней иммунитет. Об этом заявил генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в эфире Первого канала.

Иммунитет может появиться как за счет перенесенного заболевания, так и за счет вакцинации, отметил Максютов.

«Безусловно, эпидемия завершится, и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания. Сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа», — приводит РИА «Новости» слова специалиста.

Глава центра «Вектор» заявил, что нет данных о возможности повторного заражения COVID-19

Он отметил, что на данный момент нет подтверждений тому, что коронавирусом можно заразиться повторно.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, число зараженных по всему миру составляет более 1,5 млн человек.

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