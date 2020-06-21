Российский боец UFC Александр Волков проиграл американцу Кертису Блэйдсу. Бой прошел в Лас-Вегасе. Он завершился победой Блэйдса единогласным решением судей (48-46, 48-47, 49-46).

После поединка Блэйдс заявил, что теперь ждет победителя пары Стипе Миочич — Даниеэль Кормье. Он хочет сразиться с лучшим.

Однако президент UFC Дэйна Уайт, как оказалось, совсем не в восторге от дел американского бойца. Он отметил, что ему нравится Блэйдс, но при этом подчеркнул, что «у него неправильная позиция».

«Я ничего не имею против парня, но когда ты говоришь такие вещи на неделе перед боем, то тебе лучше выйти и надрать задницу сопернику, так как ты и обещал», — уточнил Уайт.

В последнем бое, по словам Уайта, американец выглядел глупо после того, что сказал. По словам главы UFC , Блэйдс обещал одержать легкую победу, а сам «выдохся в конце третьего раунда».