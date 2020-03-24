Глава Тамбова Наталия Макаревич, оказавшаяся с дочерью во Вьетнаме во время пандемии коронавируса, по возвращении домой уйдет на карантин. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в администрации области.

«Глава города Тамбова Наталия Макаревич находится в отпуске с 16 марта 2020 года. Соответствующее постановление было подписано еще 19 февраля», — цитирует представителя властей «РИА Новости». По его словам, на отдых мэр вылетела до введения ограничений, 15 марта. Макаревич находится на постоянной связи с подчиненными.

По возвращении в Россию чиновница в соответствии с постановлением Роспотребнадзора отправится на карантин. На своей странице в Facebook Макаревич сообщила о нахождении во Вьетнаме под наблюдением специалистов.

Ранее во вторник в Госдуме предложили наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ранее стало известно, что к 18 марта режим самоизоляции в Москве нарушили более 200 человек.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 395 тыс. случаев заболевания, скончались 17,2 тыс. человек.