Глава службы общественного здравоохранения при министерстве здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки подала в отставку и подвергла критике действия правительства в связи с коронавирусом, сообщают израильские СМИ.

«Первый этап борьбы с коронавирусом велся под профессиональным и добросовестным руководством… К сожалению, на несколько недель компас борьбы с пандемией потерял своё направление», — приводит издание Globes письмо Садецки с сообщением об уходе в отставку.

Как пишет издание Jerusalem Post, Садецки обвинила правительство в «принятии несерьёзных и необоснованных решений, без учёта их широкого распространения и долгосрочных последствий для общественного здоровья». Она добавила, что «слишком много времени было инвестировано в дебаты, обсуждения, консультации, форумы».

По ее оценке, «ближайшие месяцы будут тяжёлыми и даже трагичными».

«Профессор Сигаль Садецки — самоотверженная сотрудница, которая дни и ночи работала для здоровья граждан Израиля. Я благодарю ее за сделанное и желаю удачи в дальнейшем», — заявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

В Израиле с конца прошлой недели отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое.