Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала жителей города Глазго следовать указаниям полиции в связи с инцидентом, в результате которого были ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции.

«Пожалуйста, следуйте рекомендациям избегать район улицы West George Street в Глазго, пока полиция Шотландии не разберется с этим инцидентом», — написала министр в Twitter.

Please follow advice to avoid the West George Street area of Glasgow while @policescotland deal with this ongoing incident. https://t.co/yQffsV9DNL — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) June 26, 2020

Также министр попросила жителей города не препятствовать работе экстренных служб на месте и не распространять ложную информацию в сети.

«Пожалуйста, помогите экстренным службам выполнять свою работу, оставаясь вдали от района, и, пожалуйста, не передавайте неподтвержденную информацию», — обратилась она.

В пятницу днем несколько человек получили ранения в результате инцидента в центре Глазго. Район города оцеплен полицией, стражи порядка продолжают работать на месте происшествия.