Москва и Париж должны вместе выступить с евразийской инициативой, которая станет средством сбалансированного сотрудничества, заявил председатель сената Французской Республики Жерар Ларше.

Во вторник в формате видеоконференции прошли переговоры председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с председателем сената Франции Жераром Ларше.

«Евразия — это наш общий горизонт. Мы не должны считать, что единственным путем является «Шелковый путь». И Россия, и Франция должны вместе выступить с евразийской инициативой, которая исходит из Европы и которая тоже будет средством уравновешенного, сбалансированного сотрудничества, основанного на взаимовыгоде», — сказал Ларше.

Глава французского Сената подчеркнул, что Россия может стать мостом между Европой и Азией.