Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опасается, что его могут убить из-за его независимой позиции по проблеме допинга в российском спорте. Он опубликовал два сообщения в Twitter, в которых заявил, что не собирается добровольно уходить из жизни, а также призвал не верить в версию суицида в случае своей гибели.

В начале июля Олимпийский комитет Россиии (ОКР) представил аудиторский отчет, согласно которому финансово-хозяйственной деятельности агентства были допущены нарушения. Гануса обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции — якобы он присвоил себе за последние два года более 110 млн рублей.

По словам Гануса, анализ отчета ОКР вызвал у него лишь разочарование и гнев. Он отметил, что устроенный комитетом скандал с аудитом деятельности РУСАДА показывает, насколько далеки друг от друга антидопинговое агентство и его учредители в лице ОКР.

«Понимая, что наше исследование дискредитировало заказной отчет, все переходит в другую плоскость. И как слушатель Института Генпрокуратуры РФ, я работал в т.ч. над лабораторными по висельникам и др., хочу заявить что я не буду уходить добровольно из жизни и буду продолжать борьбу», — написал Ганус в соцсети.

Глава РУСАДА подчеркнул, что поскольку направленный на его отстранение от должности отчет ОКР стал несостоятелен, он официально заявляет, что «любит жизнь» и «не будет кончать жизнь самоубийством», а все посмертные записки, якобы написанные от его имени, просит считать полученными против его воли.