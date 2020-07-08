Все спонсоры и попечители покинули Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за отсутствия у организации членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации, пожаловался президент ВФЛА Евгений Юрченко.

«Либо вся сумма штрафа платится, либо платится по частям, — сказал Юрченко в прямом эфире «Матч ТВ». — Перевод до 1 июля не сделали, сейчас у ВФЛА нет денег. Последние денежные средства поступали на счета федерации в декабре 2019 года. Мы обращались в огромное количество административных организаций, обращались к бизнесу. Сейчас ВФЛА в силу того, что лишена международного членства, не имеет спонсоров и попечителей. Все они покинули ВФЛА».

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. В марте текущего года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов (5 из них условно) из-за нарушений, допущенных прежним руководством ВФЛА.

Ранее World Athletics приостановила выдачу российским легкоатлетам нейтрального статуса, так как штраф, который должен был быть выплачен до 1 июля, остался не погашенным ВФЛА. При этом World Athletics сообщила, что общая сумма штрафа составляет 6,31 миллиона долларов. В последние дни ведущие российские легкоатлеты заявили, что нынешняя ситуация заставляет их задуматься о смене гражданства.