Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова совершит 25 февраля рабочую поезду в Красноярск, где обсудит с городскими и региональными властями меры по улучшению экологической ситуации.

Решение было принято после того, как солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров разместил в своем Instagram снимки улиц Красноярска, на которых виден смог, с призывами местных жителей помочь им. Под постом Шнуров оставил стихотворение. «Я чего-то не пойму,/ Тема всем неинтересна?/ Красноярск стоит в дыму …» — говорится в первых строчках.

В Росприроднадзоре отметили, что с вечера 14 февраля в Красноярске ввели режим «черного неба». В городе фиксировали серьезные превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Жители выкладывают в социальных сетях фото и видео города, окутанного смогом. Они жалуются на головную боль, першение в горле, слезотечение и ухудшение зрения.

В Росгидромете 19 февраля объяснили, что высокий уровень загрязнения воздуха в Красноярске связан с мощным антициклоном, который стоит над городом уже два месяца и обеспечивает погоду без ветра и осадков. Антициклон держится над Казахстаном до Байкала, через Байкал до Якутии, над Монголией и Китаем, на границе с Монголией, передает «РИА Новости». Заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что область высокого давления «стоит здесь очень устойчиво и будет стоять еще долго». Время от времени на погоду в городе воздействует соседний циклон, который приносит осадки и рассеивает выбросы, добавил он.