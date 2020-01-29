В России приняты все меры для защиты граждан от коронавируса. Об этом в среду, 29 января, рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С эпидемиологических позиций все принятые оперативным штабом меры, безусловно, оправданы и обоснованы. И все решения приняты в интересах здоровья граждан Российской Федерации. Эти меры на сегодняшний день необходимы», — приводит «РИА Новости» слова Поповой.

Она отметила, что в 2003 году из-за вируса Россия тоже временно приостанавливала переход через пункты пропуска на свою территорию. И тогда, по словам Поповой, это сработало.

«Меры, которые сегодня предпринимаются для защиты граждан, достаточно полные. И на сегодняшний день последовательное исполнение всех принятых решений, неуклонное исполнение, безусловно, даст дополнительный результат в части сохранения здоровья граждан от той угрозы, которая сегодня есть», — добавила Попова.

Ранее в этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова объявила об ограничении железнодорожного сообщения с Китаем. Решение о режиме авиасообщения планируется принять не позднее 31 января.

27 января Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

По данным на 29 января, число заболевших в Китае возросло почти до 6 тыс. человек

Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай. Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.