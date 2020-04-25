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Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что россияне должны провести дома как минимум ещё 14 дней — один инкубационный период развития коронавируса. Руководитель Роспотребнадзора сослалась на прогнозы своих подчинённых и сторонних специалистов.

Попова заявила о высоком риске «дальнейшего взрывного роста» эпидемии COVID-19 и отметила на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, что Роспотребнадзор не видит возможности ослабить ограничения «в обозримом будущем».

К этому надо быть готовым, и к этому надо готовить наше население, — цитируют Попову «Ведомости».

Главный санитарный врач призвала россиян выполнять требования по самоизоляции.

Как писал NEWS.ru, 20 апреля во всех крупных городах страны прошли виртуальные митинги против действующего с конца марта режима изоляции. Во Владикавказе несколько сотен недовольных вышли на центральную площадь.

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