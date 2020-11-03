Представление о финансировании космических программ у «Роскосмоса» и министерства финансов «расходятся от нуля до триллиона», заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Накануне Владимир Путин на совещании о ситуации в ракетно-космической отрасли потребовал доложить, почему до сих пор не утверждены программы разработки сверхтяжелой ракеты, проекта «Сфера» и развития системы ГЛОНАСС. Всеми этими проектами занимается «Роскосмос».

«Я не хотел бы сейчас усугублять свои и так очень непростые отношения с руководством Минфина, потому что вчера дискуссия тоже была довольно-таки жаркая. У них (Минфина — Прим. ред.) есть свои аргументы. Они считают, что надо работать лучше, мы считаем, что мы работаем хорошо», — сказал Рогозин в эфире шоу «Соловьев LIVE» на Youtube.

Источник в отрасли рассказал РИА Новости, что программы должны быть согласованы к 10 декабря.

Сам Рогозин в августе рассказывал, что до конца года на утверждение правительства внесут Единую госпрограмму космической деятельности России. В нее войдут упомянутые президентом проекты.

Указ о создании сверхтяжелой ракеты Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.

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