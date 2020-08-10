Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил председателя совета директоров московского «Спартака» Леонида Федуна от снятия команды с чемпионата России, утверждает РБК со ссылкой на источник в РФС. Сообщается, что разговор между известным футбольными персонами имел место минувшей ночью.

Владелец красно-белых сделал соответствующее заявление после матча с «Сочи» (2:2) в первом туре РПЛ, где москвичи вели после первого тайма 2:0, но упустили победу и потеряли два очка из-за двух сомнительных пенальти, назначенных судейской бригадой во главе с Алексеем Казарцевым.

После матча Федун заявил, что намерен снять столичный клуб с чемпионата России. Он считает, что арбитры незаслуженно назначили два пенальти в ворота его команды.

«В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес «Спартака» и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки», — приводит слова источника РБК.

«Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. «Спартак» сниматься не будет», — добавил источник.

Вслед за Федуном генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов призвал объяснить судейские ошибки, которые были в матче против «Сочи».

Тем временем Российский футбольный союз велел проверить всю бригаду на полиграфе (детекторе лжи). Главный арбитр Казарцев уже отстранен от дальнейшей судейской работы на неопределенный срок. В отношении видеоассистента Алексея Еськова будет проведено разбирательство.