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Ученый сравнил кризис из-за коронавируса с 1990-ми в России.

«Одно из самых негативных последствий пандемии — психологическое состояние общества… Мы понимаем, что если не примем правильных экономических решений, то будут отложенные жертвы. И в результате того, что будет нарастать безработица, и в результате такого психологического стресса. Такие, какие мы имели из-за экономического спада в 1990-х годах», — заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Сейчас нужно проводить как можно больше социологических опросов, которые помогут понять настроения в обществе, считает ученый. Также он отметил, что в такой период драйвером для экономики может стать только внутренний спрос, поэтому нужно принимать неординарные решения и поднимать пенсии и зарплаты бюджетникам.

Рамблер

Ранее эксперты изучили степень доверия россиян к информации о коронавирусе. Голоса разделились: около трети считают, что им чего-то недоговаривают, примерно столько же — что панику вокруг Covid-19 искусственно нагнетают.

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