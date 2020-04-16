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Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы, проведенной в 2013 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Сергеева, многие задают вопрос о том, каким образом академия помогает стране и миру в борьбе с инфекцией.

«Конечно, надо сказать, мы особенно в это время ощущаем, что у РАН нет прямого организационного ресурса, чтобы заниматься этими работами, и, действительно, мы не можем, грубо говоря, поставить под ружье какие-то академические институты, которые бы сконцентрировались и начали бы работать по этой тематике», — добавил он.