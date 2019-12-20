Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал журналистам в пятницу, что будет встречать Новый год с семьей, а у Деда Мороза попросил бы, чтобы в сутках было 30 часов.

«Встречать Новый год буду по традиции с семьей. В час ночи — в половину второго я уже, к сожалению, хочу спать. У меня не хватает «батарейки», чтобы до шести утра веселиться. Подарки пока не купил, к сожалению. Я бы попросил у Деда Мороза, чтобы в сутках было 30 часов, чтобы все успевать», — сказал Орлов.

Ранее глава Приамурья провел в Instagram опрос о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 и по его результатам сделал последний день уходящего года в регионе нерабочим, сам он однако 31 декабря отдыхать не будет.

«У меня нет выходных дней в принципе, это нормально для такой должности, и никакого подвига в этом нет», — сказал Орлов.

Видео дня. У Киркорова мегадолги по ипотеке: квартира уйдет с молотка