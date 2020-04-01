Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отсутствии планов по блокировке Москвы и области, передает «Интерфакс».

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позднее аналогичные меры были введены и в других регионах страны.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее число погибших достигло 24.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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