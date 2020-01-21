Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что на пенсию вышло на 355 тыс. человек меньше из-за внесения изменений в пенсионное законодательство России. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете» во вторник, 21 января.

«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тыс. человек, но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — сказал Дроздов.

По его словам, в будущем увеличится число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Это произойдет, в частности, благодаря многодетным матерям, уточняет «Газета.ру».

«В последующие годы мы ждем увеличения числа «досрочников» — в частности, за счет многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет — матери троих детей», — заключил Дроздов.

18 января в ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году. Таким образом, средний размер пенсии в стране составит 18 290 рублей.

16 января президент России Владимир Путин заявил о том, что закрепление в Конституции обязательной индексации пенсий необходимо для того, чтобы никто не мог отказаться от этого в пользу других приоритетов.

14 января Минфин раскрыл сроки доработки проекта о накопительных пенсиях. Ожидается, что законопроект о новой системе пенсионных накоплений будет внесен в правительство в марте 2020 года.

В России с 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.