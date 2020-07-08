Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном «сдерживании» России за первый год в своей должности.

"За прошедший год министерство (обороны)… сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая", — заявил он в опубликованном на сайте Пентагона по случаю его годовщины видео.

В качестве примеров других успехов он привел проведение или поддержку контртеррористических операций, в результате которых «с поля боя были устранены десятки ключевых террористов», сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.