Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не получал докладов о «вознаграждении», которое якобы выплачивала Россия афганским талибам за нападения на американских солдат.

«Насколько я помню, я не получал докладов, в которых было бы слово «вознаграждение», — сказал Эспер на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей США.

На вопрос, проинформировал бы он президента США, если бы получил такой доклад, министр сказал: «Если бы это был достоверный доклад, это важно — достоверный, который бы содержал такие слова, его бы довели до меня… для принятия действий, и мы бы предприняли межведомственные действия в ответ на это».

Эспер подчеркнул, что и без таких сообщений Пентагон уделяет повышенное внимание защите своих военнослужащих.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой». Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет, а Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными «утками». Он добавил, что утверждение о «сговоре» является ложью.

Трамп при этом заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии.