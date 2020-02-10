Глава Орехово-Зуева Геннадий Панин 10 февраля заявил, что узнал о проблемах местной жительницы Светланы Саторовой, родившей 11 детей, только из сюжетов телеканала РЕН ТВ.

«С многодетной семьей Саторовых мы познакомились после информационных поводов, потому что ранее территория, где они проживают, принадлежала другому образованию. Мы только недавно объединились в единый Орехово-Зуевский городской округ. Как только узнали — обратили внимание на то, что семья не вставала на учет ни на получение квартиры, ни на получение участка», — рассказал он РЕН ТВ.

По словам Панина, семье выплатили около 170 тыс. рублей, а на выписку подарили коляску и памперсы. Также он предложил матери представить человека, который поможет ей максимально быстро найти документы для решения всех проблем. Панин полагает, что большая семья сможет переехать в новое жилье уже в конце этого года.

Проблемы, связанные с выплатами на детей, вызваны гражданством их отца — он приезжий из Таджикистана, который не обладает российским гражданством. По словам Панина, ему уже помогли разобраться с документами и в случае принятия положительного решения до 27 марта он должен получить вид на жительство. После этого семья сможет получать положенные выплаты в полной мере.

В начале февраля в минздраве Московской области сообщили о рождении 11-го ребенка у 33-летней женщины в роддоме Орехово-Зуева. Дома молодую маму ждали муж и еще 10 детей — пять девочек и пять мальчиков.

7 февраля РЕН ТВ опубликовал сюжет, в котором рассказывалось, что семья уже несколько лет не может улучшить жилищные условия и вынуждена жить на съемной квартире. Как рассказала многодетная мать, глава городского округа «ничем не может и не хочет помогать».

Со своей стороны в местной администрации рассказали, что никаких документов семья не подавала и о помощи не просила. 10 февраля пресс-секретарь президента России пообещал проверить сообщения о жилищных проблемах семьи.