Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил о давлении на суд и на него лично из-за проведения обысков в ОАСК по «делам евромайдана».

Ранее в пятницу пресс-служба суда сообщила, что правоохранители пришли к ним с обысками, одним из оснований для их проведения названы «дела евромайдана». После этого Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что Вовк и еще ряд сотрудников ОАСК получили статус подозреваемых. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, «которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе».

«Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершении которого правовым путем и в порядке, предусмотренном законом, буду доказывать свою правоту. Обыск в суде я расцениваю как очередную попытку давления на ОАСК и меня лично. Но я в отставку не пойду», — написал Вовк на своей странице в Facebook.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам.