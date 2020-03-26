Все новости на карте

Генеральный директор Okko (входит в Rambler Group) Яна Бардинцева в ходе встречи президента России Владимира Путина с предпринимателями заявила о готовности сервиса обеспечить досуг россиян во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля.

По словам Бардинцевой, Okko в сотрудничестве со Сбербанком готов представить бесплатный доступ к записям театральных постановок, виртуальным экскурсиям и трансляциям живых концертов. По окончании этого периода вся библиотека бесплатного контента останется доступной миллионам пользователей.

В частности, гендиректор Okko рассказала президенту о проекте «Искусство Онлайн», реализованном Okko и Сбербанком при поддержке Министерства культуры РФ. «Искусство Онлайн» предлагает россиянам возможность посмотреть театральные представления и виртуальные экскурсии от ведущих российских театров и музеев, в том числе постановки Мариинского Театра, театра Эйфмана, Александринского театра, Московской государственной академической филармонии, Московской консерватории, МХТ им. Чехова, Театра Наций и других театров.

Бардинцева также сообщила, что в период сложной эпидемической обстановки в Okko еженедельно проходят бесплатные трансляции живых концертов рок— и поп-исполнителей в рамках проекта «Шоу ON!». Также на платформе сервиса будет реализован совместный проект с World Class, который позволит россиянам заниматься спортом не выходя из дома.

Владимир Путин высоко оценил программу действий, предпринятых сервисом для обеспечения досуга пользователей и спрогнозировал рост числа платящих подписчиков сервиса после окончания периода.

«Вы сейчас разворачиваете практически сеть большую, привлекаете людей, они смотрят ваши программы. Вы приобретаете клиентов будущих в огромном количестве. Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это сто процентов, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему, и все люди, которые сегодня пользуются бесплатно вашим контентом и вашими новинками, останутся в качестве ваших клиентов. Это, может быть, тот случай, то счастье, когда несчастье помогает. Во всяком случае, то, что вы делаете, это дело благородное», — резюмировал президент.

Как ранее сообщал «Рамблер», крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента в рамках акции #МыВместе предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома. Информация о сервисах размещена на сайте ДоступВсем.рф. К акции подключились около 100 компаний и ресурсов, в том числе сервисы Сбербанка, онлайн-кинотеатры и магазины электронных книг, обучающие и игровые порталы.

Видео дня. Туалетную бумагу надо?