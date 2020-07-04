Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что прошедшие в пятницу переговоры советников лидеров стран «нормандской четверки» на шаг приблизили стороны к проведению саммита в Берлине.

В переговорах советников, которые также прошли в Берлине, участвовали: с российской стороны — Дмитрий Козак, с немецкой — Ян Хеккер, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов.

«Сегодняшняя (пятничная – ред.) встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине», — приводит слова Ермака в субботу утром пресс-служба офиса президента Украины.

Отмечается, что во время прошедшей встречи советников Украина, Германия и Франция продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей «нормандской четверки», достигнутых в Париже.

«Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств «нормандской четверки» по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине», — говорится в сообщении.

Также стороны договорились о необходимости приложить максимум усилий для полного выполнения решений парижского саммита, в частности, о необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

«Со своей стороны российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии. В ближайшее время сторонами будет согласован порядок дня для работы ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине», — добавили в офисе украинского президента.

Ранее Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите «нормандской четверки» пока «очень, очень рано».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в «нормандском формате». В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.