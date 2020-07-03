Украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и руководитель офиса президента Андрей Ермак посетят в пятницу Берлин, в рамках визита запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств-участников «нормандского формата», сообщила пресс-служба главы государства.

«Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, третьего июля, в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию. Запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств — участников нормандского формата», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках встречи планируется «обсуждение прогресса в работе трехсторонней контактной группы по Донбассу, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в «нормандском формате» в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств «нормандской четверки» в Берлине».