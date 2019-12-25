Глава Нижегородской области Глеб Никитин решил завести аккаунт в Instagram. Об этом он заявил 25 декабря после ежегодного отчета о развитии региона.

По его словам, по приезду в регион он закрыл все социальные сети. «Я неоднократно давал комментарии о том, что считаю в ситуации той открытости в работе в соцсетях с обращениями граждан, которую мы делаем, собственные аккаунты излишними», — объяснил он.

Но в последнее время знакомые всё чаще рассказывали ему о том, что подписались на его аккаунты, хотя страницы в соцсетях у чиновника нет. «Он фейковый», — добавил Никитин.

Первый его пост в Instagram появился примерно через час после общения с прессой, сообщает «РИА Новости». Как добавил губернатор, он решил создать для себя дополнительную возможность общения с людьми.

Ранее в декабре были названы самые популярные приложения в России. Ими стали WhatsApp, YouTube и «ВКонтакте».