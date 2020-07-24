Глава национальной разведки США Уильям Иванина обвинил Россию в распространении дезинформации в США с целью «подорвать уверенность в демократических процессах» выборов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

«Постоянная цель России – ослабить Соединенные Штаты и уменьшить нашу роль в мире. Используя разнообразные действия, включая интернет-троллей и других сателлитов, Россия продолжает распространять дезинформацию в США, которая направлена на подрыв доверия к нашему демократическому процессу и очерняет то, что она рассматривает как антироссийский «истеблишмент» в Америке», — говорится в заявлении главы нацразведки США на сайте ведомства.

По словам Иванины, разведка чуть более чем за 100 дней до выборов отмечает попытки получить доступ к «частным каналам общения американских политических штабов, кандидатов и других политических целей». «Наши противники стремятся взломать нашу выборную инфраструктуру, и мы продолжаем отслеживать, как подозрительные кибер-игроки пытаются получить доступ к сетям в США на уровне штатов и федеральном уровне», — добавил он.

Кроме того, как заявил глава американской нацразведки, некие иностранные державы «продолжают использовать инструменты влияния в социальных и традиционных медиа, пытаясь изменить предпочтения избирателей» и посеять раздор. В настоящее время основное внимание американская разведка уделяет Китаю, России и Ирану.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в четверг подчеркивала, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в американские выборы, по ее словам, РФ не настолько влиятельна, чтобы оказывать влияние на выборы президентов других стран, такие обвинения несерьёзны.